Une folie annoncée pour Messi, une réunion est fixée

De quoi sera fait l’avenir de Lionel Messi ? Le champion du monde 2022 avec l’Argentine est convoité par de nombreux clubs qui veulent l’attirer dans leurs rangs. Le contrat de Lionel Messi avec le PSG court jusqu’en juin 2023, mais de son côté, sa décision serait prise. Une réunion serait d'ailleurs programmée pour trouver un accord total.

L’Arabie Saoudite voit grand. Après le recrutement de Cristiano Ronaldo, émergeant désormais à 200M€ de salaire par an du côté d'Al-Nassr, certains clubs saoudiens aimeraient passer à l’action et réaliser un autre gros coup. Au point de proposer des sommes colossales pour convaincre Lionel Messi.

Un salaire de 280M€ ?

Al-Hilal, club rival d’Al-Nassr, serait bien disposé, si l’on en croit les rumeurs, à offrir 280M€ par an à Lionel Messi pour faire venir la star argentine dans le championnat saoudien. Une véritable folie qui pourrait tenter Lionel Messi ? Pas pour Guillem Balague, journaliste espagnol qui annonce que cette rumeur est fausse et qu’Al-Hilal n’a jamais pensé à faire une offre à Messi. Il se pourrait donc que le match amical entre le PSG et Al-Nassr soit la dernière confrontation entre les deux légendes du football, Messi et Ronaldo.

Prolongation en vue !

Ayant déjà marqué l’histoire du football, Lionel Messi veut inscrire un peu plus son nom en lettres d’or dans le panthéon du football. Et pour ça, il faut rester en Europe, chemin que tend à prendre la Pulga. Selon Guillem Balague, le champion du monde argentin n’a jamais envisagé de quitter l’Europe et, se sachant en course pour le Ballon d’Or et la Ligue des Champions, Messi a encore de grandes ambitions. De plus, le PSG et le clan Messi ont prévu de se rencontrer dans les prochaines semaines pour finaliser l'accord qui le fera prolonger à Paris. Si la durée de cette prolongation n’est pas connue, Jorge, le père et agent de Messi, va rencontrer prochainement Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi pour prolonger le contrat de la star argentine.