Nouveau duel Messi-Cristiano Ronaldo, 2,5M€ pour être aux premières loges

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont entretenu une des plus grandes rivalités de l'histoire du sport. Le 19 janvier prochain, les deux légendes vont se retrouver à l'occasion d'un match amical entre le PSG et une sélection composée de joueurs des clubs saoudiens d'Al Nassr et d'Al Hilal. Pour être au plus près de ce rendez-vous historique, un homme d'affaires saoudien va débourser 2.5M€.

Après un long feuilleton, Cristiano Ronaldo s'est finalement engagé jusqu'en 2025 à Al Nassr, club saoudien. De son côté, Lionel Messi a été buteur contre Troyes lors de son retour au PSG après son sacre mondial tandis que son avenir interroge, au moment où son contrat expire en juin prochain. D'ici là, l'Argentin aura l'occasion de s'opposer une nouvelle fois à son éternel rival le 19 janvier prochain.

Une place de prestige à 2.5M€

Le match entre le PSG et une sélection composée de joueurs d'Al Nassr et d'Al Hilal déchaine les foules, puisqu'il sera le théâtre d'un nouvel affrontement entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. À l'occasion de cette rencontre, un billet « Beyond Imaginations » a été instauré. Ce dernier permet à son détenteur d'assister à la cérémonie d'après-match, de se rendre dans les vestiaires mais surtout de rencontrer Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Alors que les enchères sont en cours, Reuters révèle que Mushref Al-Ghamdi, directeur général du groupe immobilier AqarOne est en tête avec une offre de 2.5M€.

Mercato - PSG : Le choix est fait pour Lionel Messi ? https://t.co/veDRvDdMpj pic.twitter.com/YuFTgIdGQ0 — le10sport (@le10sport) January 13, 2023

Des retrouvailles tant attendues

La Pulga est CR7 ont alimenté les grandes heures du Classico où les deux joueurs impressionnaient constamment. La dernière confrontation entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo remonte à décembre 2020 où le Portugais avait inscrit un doublé lors de la victoire (3-0) de la Juventus face au FC Barcelone de Lionel Messi. Le symbole est d'autant plus fort concernant ce match du 19 janvier prochain puisqu'il s'agira de la première rencontre de Cristiano Ronaldo sous ses nouvelles couleurs.