Messi fait son retour, le PSG n’en revient pas

Arthur Montagne

Trois semaines après la finale de la Coupe du monde, Lionel Messi a fait son retour avec le PSG à l’occasion de la réception d’Angers mercredi soir. Buteur et auteur d’une très belle prestation, l’Argentin a fait un retour remarqué qui a impressionné ses coéquipiers.

Il est de retour ! Trois semaines après avoir décroché le titre de champion du monde, Lionel Messi disputait son premier match depuis la finale remportée contre l'équipe de France. C'est ainsi que mercredi contre Angers (2-0). Buteur, Lionel Messi a rapidement repris ses marques et impressionné le PSG.

«Tout le monde sait de quoi est capable Lionel Messi»

« Tout le monde sait de quoi est capable Lionel Messi. Il a marqué, on est très content pour lui. On est très content qu’il soit champion du monde, il le méritait. Maintenant, il faut profiter de lui. Sur le terrain, c’est un privilège de jouer avec lui, de le voir tous les jours. Je crois que toute l’équipe et tous les supporters sont content pour lui », confie ainsi Fabian Ruiz en zone mixte. Un avis partagé par Christophe Galtier.

«C’était important pour l’équipe de retrouver Leo au cœur du jeu»