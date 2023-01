Avant il se moquait de Mbappé, aujourd’hui il risque la prison

Pierrick Levallet

Accusé de viol et d'agression sexuelle, Benjamin Mendy n'est plus apparu sur un terrain de football depuis août 2021. Le latéral gauche de 28 ans risque la prison et pourrait donc dire adieu à sa carrière de joueur, déjà bien compromise. Pourtant, quelques années en arrière, on pouvait le voir en train de se moquer de Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux.

Champion du monde en 2018 avec l’Équipe de France, Benjamin Mendy a vu sa carrière tourner au fiasco. Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Manchester City, le latéral gauche de 28 ans n’est plus apparu sur un terrain de football depuis le 15 août 2021 (défaite contre Tottenham 1-0). Et pour cause, Benjamin Mendy risque la prison.

Bientôt la prison pour Benjamin Mendy ?

L’ancien joueur de l’OM est en effet accusé par six jeunes femmes pour sept viols, une tentative de viol et une agression sexuelle. Benjamin Mendy est d’ailleurs en attente du verdict de son procès. Et ce dernier pourrait tomber très bientôt. Pourtant, il y a encore quelques années, il s’amusait avec Kylian Mbappé.

Quand Kylian Mbappé se faisait victimiser par Benjamin Mendy...#PSG | #TeamPSG | #Mbappepic.twitter.com/DwhcFyvcDt — My Team © PSG (@MyTeamPSG) January 11, 2023

Il avait chambré Mbappé par le passé

Alors qu’il évoluait à l’AS Monaco avec la star qui joue aujourd’hui au PSG, Benjamin Mendy avait pris un malin plaisir à chambrer Kylian Mbappé. Sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on peut le voir se moquer du jeune attaquant après une séance d’entraînement. Par la suite, Kylian Mbappé a connu une carrière pleine de succès et de gloire. Benjamin Mendy, lui, pourrait tomber de très haut.