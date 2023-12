Coup dur pour un joueur du PSG, Luis Enrique passe à l’action !

Thomas Bourseau

Le PSG a investi près de 90M€ sur Randal Kolo Muani à la dernière intersaison. Néanmoins, son rendement jusqu’ici ne justifie pas un tel transfert. L’international français est son premier critique et s’est confié sur ses difficultés à Téléfoot.

Randal Kolo Muani, c’est quatre buts toutes compétitions confondues avec le PSG en cette première partie de saison depuis son transfert de l’Eintracht Francfort. Peu, trop peu aux yeux de certains observateurs et le principal intéressé le sait mieux que personne.

«Je sais que je ne fais pas de bons matches»

Pour Téléfoot , dans le cadre du dernier rassemblement avec l’équipe de France en novembre dernier, Randal Kolo Muani avait fait son auto-critique. « Je sais que je ne fais pas de bons matches (...) J'ai pris sur moi et je continue à travailler ».

«Ce que me demande Luis Enrique ? D'être en mouvement, d'être toujours dos au but»