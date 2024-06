Coup de tonnerre à l’OM, deux transferts sont annulés

Arnaud De Kanel

Grand favori pour succéder à Jean-Louis Gasset après l'échec de la piste Paulo Fonseca, Sergio Conceiçao ne deviendra finalement pas l'entraineur de l'OM. Roberto De Zerbi est tout proche d'arriver dans la cité phocéenne et cela risque donc de mettre fin à deux pistes estivales.

En février dernier, l'OM traversait une période difficile. Le club phocéen accumulait les mauvais résultats, ce qui avait finalement coûté sa place à Gennaro Gattuso. Pour tenter de redresser la situation, Jean-Louis Gasset avait été appelé à la rescousse. Malgré ses efforts, l'entraîneur expérimenté n'a pas réussi à inverser la tendance de manière significative. L'ancien sélectionneur de la Cote d'Ivoire a donc quitté son poste comme convenu à l'issue de la saison. Depuis, les pistes se sont multipliées pour l'OM avec notamment Sergio Conceiçao.

Mercato : L’OM boucle un gros coup et jubile https://t.co/56nkjwIP41 pic.twitter.com/pFWWGn9VKq — le10sport (@le10sport) June 16, 2024

Conceiçao était le favori avant De Zerbi

Après une mission de quelques mois à l’OM, Jean-Louis Gasset a décidé de raccrocher les crampons et de mettre fin à sa carrière d’entraîneur. Face à cette situation, Pablo Longoria s'est retrouvé dans l'obligation de trouver un nouveau coach pour les Phocéens. Selon nos informations, le président de l'OM avait initialement jeté son dévolu sur Sergio Conceição, allant même jusqu'à organiser une rencontre avec l'entraîneur portugais. Toutefois, il semble que ce dernier ne rejoindra finalement pas Marseille. Roberto De Zerbi émerge désormais comme le principal favori pour prendre les rênes de l’équipe.

Brassier et Assignon étaient pistés