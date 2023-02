Champion du monde, il doit tout au PSG

Arthur Montagne

Comme de nombreux joueurs issus de la région parisienne, Steven Nzonzi est passé par les catégories de jeunes du PSG. Et le champion du monde 2018 reconnaît que son passage au sein du club de la capitale lui a permis de parfaitement lancer sa carrière.

«C’est vraiment le PSG qui a allumé la flamme en moi»

« Tous les jeunes de la région parisienne rêvent de porter les couleurs du PSG. Mais il y a des tas d’exemples qui prouvent que l’on peut aussi réussir ailleurs. En ce qui me concerne, c’est vraiment le PSG qui a allumé la flamme en moi ! Avant de rejoindre Paris, le foot était plus un loisir. Une fois au Camp des Loges, je voyais les superbes voitures des joueurs pros comme la Ferrari d’Anelka ! Et puis il y avait de très grands joueurs comme Ronaldinho ou bien Okocha… Au quotidien, ça envoie du rêve ! Donc moi aussi je voulais devenir pro ! C’est là où j’ai compris qu’il fallait que je donne tout pour y parvenir moi aussi », confie-t-il dans une interview accordée aux Titis du PSG.

Nzonzi garde un bon souvenir du PSG