C’est confirmé, le PSG va signer un phénomène !

Thomas Bourseau

Warren Zaïre-Emery (17 ans) a fait tourner des têtes lors du dernier mercato, et plus particulièrement du côté de Manchester City. Le titi parisien, au potentiel XXL, aurait été une cible concrète des Skyblues, qui se seraient cependant ravisés au vu de la détermination du PSG de blinder son milieu de terrain. Celui qui est depuis devenu international avec l’équipe de France devrait signer un joli contrat avec le Paris Saint-Germain en 2024.

Formé au PSG où il a fait ses classes depuis ses 8 ans après avoir débuté à Aubervilliers, Warren Zaïre-Emery est un enfant du Paris Saint-Germain. Le natif de Montreuil soufflera sa 18ème bougie le 8 mars 2024. Et dans la foulée, il se pourrait que le club de la capitale lui fasse un cadeau XXL pour fêter sa majorité.

Un contrat de 5 ans en 2024 pour Warren Zaïre-Emery ?

Le10sport.com vous a dévoilé le 9 novembre dernier que le PSG attendait que Warren Zaïre-Emery fête son 18ème anniversaire afin d’être dans la possibilité de blinder sa pépite tout en respectant le règlement contractuel du football français. La durée maximum d’un contrat est de cinq saisons et le Paris Saint-Germain prévoit de lui faire signer un bail de ladite durée à ses 18 ans.

PSG : Mbappé vend la mèche pour son avenir ? https://t.co/EennF0LlmD pic.twitter.com/NkbX8eQwbI — le10sport (@le10sport) November 21, 2023

Manchester City se serait fait une raison, prolongation programmée au PSG pour Zaïre-Emery.