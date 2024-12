C'est bouclé, il arrive à l'ASSE !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme attendu ces derniers jours, l'ASSE a accéléré les négociations pour la nomination de son nouvel entraîneur. Et le successeur d'Olivier Dall'Oglio semble d'ores et déjà acté en coulisses puisque tout serait bouclé pour l'arrivée d'Eirik Horneland. Le technicien norvégien va devenir le nouveau coach des Verts.

Samedi, au lendemain de la défaite contre Toulouse (0-2), l'ASSE annonçait le départ d'Olivier Dall'Oglio par le biais d'un communiqué officiel : « L’AS Saint-Étienne a déchargé Olivier Dall’Oglio de ses fonctions d’entraineur de l’équipe professionnelle à compter de ce jour. Jusqu’à nouvel ordre, l’encadrement de l’équipe professionnelle sera assuré par Laurent Huard, Directeur du Centre de Formation de l’ASSE ». Et son successeur arrive.

🚀 Une nouvelle ère pour l'ASSE ? Eirik Horneland est sur le point de prendre les rênes après un weekend mouvementé !

Eirik Horneland arrive à l'ASSE

En effet, selon les informations de L'EQUIPE, les négociations avec Eirik Horneland se sont accélérées ces dernières heures. Et pour cause, le technicien norvégien avait anticipé son départ du SK Brann, pendant que l'ASSE annonçait lundi soir un accord pour une résiliation à l'amiable avec Olivier Dall'Oglio. Par conséquent, il n'y avait plus aucun obstacle pour que Eirik Horneland tombe d'accord avec l'ASSE.

Il ne sera pas sur le banc contre l'OM

Le contrat devrait être signé ce jeudi soir, ce qui laisse peu de temps à Eirik Horneland pour préparer le prochain rendez-vous de l'ASSE dimanche soir l'OM en 32e de finale de la Coupe de France. Par conséquent, L'EQUIPE précise que c'est Laurent Huard qui assurera l'intérim et dirigera donc l'équipe pour son entrée en lice dans la compétition.