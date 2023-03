Catastrophe pour le PSG, le transfert de Mbappé se prépare

Thomas Bourseau

En marge du mercato estival de 2023, Kylian Mbappé pourrait être vendu par le PSG en cas d’offre légendaire. Le Real Madrid se tiendrait prêt à aurait déjà pris une grande décision pour sa fenêtre des transferts. Explications.

Kylian Mbappé a signé une prolongation de contrat au PSG le 21 mai 2022. Le bail en question le lie sur le papier au club de la capitale jusqu’en juin 2025. Car en effet, l’ultime année du contrat n’est qu’optionnelle, permettant à Mbappé de plier bagage à l’été 2024 si tel était son souhait. Une situation délicate pour le PSG qui pourrait se retrouver dans l’obligation d’entamer des discussions pour une prolongation de contrat dès la fin de la saison pour s’épargner un départ de Mbappé en tant qu’agent libre un an après.

«L'information que j'ai, c'est qu'une possibilité pourrait s'ouvrir en 2023»

The Athletic a dernièrement fait savoir que le PSG serait prêt à vendre Kylian Mbappé à l’été 2023 si une offre légendaire lui était proposé lorsque le Real Madrid resterait sur les rangs. Journaliste pour Marca notamment, Ramon Alvarez de Mon s’est confié sur le dossier Mbappé et au sujet d’un éventuel transfert au Real Madrid cette année. « L'information que j'ai, c'est qu'une possibilité pourrait s'ouvrir en 2023, si Mbappé reste ferme dans sa volonté de renouvellement et dit au PSG qu'il ne va pas prolonger son contrat jusqu'en 2025, et qu'à partir de là, comme l'a également rapporté L'Equipe, il pourrait y avoir une possibilité que le PSG mette un prix sur lui et que le Real Madrid soit prêt à le payer. Mais, vraiment, il est encore trop tôt pour porter un jugement définitif. Nous devons voir ce qui se passe avec le PSG en Ligue des champions et à partir de là, peut-être que nous commencerons à en savoir plus ou que Mbappé lui-même nous donnera plus d'indices ».

