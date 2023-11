Ça bouge pour cette star, panique au PSG ?

Amadou Diawara

Malgré son échec avec Victor Osimhen lors du dernier mercato estival, le PSG voudrait retenter sa chance sur ce dossier. Toutefois, Aurelio De Laurentiis aurait rencontré l'agent de l'international nigérian dernièrement pour évoquer une prolongation. Et pour ne pas arranger les affaires du PSG, il y aurait eu une « étincelle » immédiate lorsque Victor Osimhen et Walter Mazzarri se sont croisés dans les couloirs azzurri.

Déterminé à renforcer la pointe de son attaque, le PSG voulait s'offrir les services d'Harry Kane et de Victor Osimhen lors du dernier mercato estival. Toutefois, le club de la capitale s'est cassé les dents sur ces deux dossiers. D'une part, Harry Kane a snobé le PSG pour rejoindre le Bayern. D'autre part, le Napoli était trop gourmand concernant Victor Osimhen.

Le Napoli a reparlé prolongation avec le clan Osimhen

Pour se consoler, le PSG a recruté deux autres avant-centres, à savoir Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Malgré ces deux arrivées à la pointe de son attaque, le club de la capitale n'aurait pas tiré un trait sur Victor Osimhen. En effet, Luis Campos souhaiterait toujours boucler la signature du buteur du Napoli, qui est engagé jusqu'au 30 juin 2025 actuellement. Et malheureusement pour le conseiller football du PSG, les Azzurri feraient tout leur possible pour plomber ses plans.

Déjà une «étincelle» entre Osimhen et Mazzarri ?