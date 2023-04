Blanc, Messi... Toutes les infos mercato du 2 avril

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Laurent Blanc regretté au PSG

Alors que le PSG est loin de rayonner avec Christophe Galtier comme entraîneur, cela fait dire à certains que c'était mieux quand Laurent Blanc était là. Viré par le club de la capitale, le désormais technicien de l'OL a vu un ancien dirigeant parisien expliquer pour le JDD : « Il y avait des axes d’amélioration, mais en matière de jeu, c’est la meilleure période. On se rend compte que quatre titres par an, ce n’était pas si mal ».



Plus d'informations ici.

PSG : Le coup de pression de Lionel Messi

L'avenir de Lionel Messi est le gros sujet du moment. Le numéro 30 du PSG est en fin de contrat et alors que le club de la capitale souhaite le prolonger, ça bloque, notamment au niveau du salaire. Et pour cause... Selon Goal , alors que le PSG serait contraint de diminuer sa masse salariale, Messi mettrait la pression sur la direction du PSG : il ne serait pas question pour lui de baisser son salaire.



Plus d'informations.

Xavi Simons prévient le PSG

Aujourd'hui au PSV Eindhoven, Xavi Simons est annoncé possiblement de retour au PSG pour la saison prochaine. Qu'en est-il exactement ? Pour AD , Xavi Simons a mis les choses au point à ce sujet, lâchant : « Je comprends que les gens me posent des questions sur la clause du contrat qui stipule que le PSG peut me racheter, mais d’un autre côté je pense aussi : j’ai signé au PSV pour 5 ans, non ? Jusqu’en 2027. J’ai une situation stable ici. Le club a confiance en moi. Je veux juste réussir de grandes choses ici ».



Plus d'informations ici.

Courtisé par le PSG, Tuchel explique son arrivée au Bayern Munich