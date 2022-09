Foot - Mercato

Bakambu, Keylor Navas, Skriniar… Les infos mercato du 15 septembre

Publié le 15 septembre 2022 à 12h02 par La rédaction

Alors que le mercato estival vient de fermer ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

OM : Bakambu part pour l'Olympiakos

L'OM s'apprête à lâcher un indésirable ! Cédric Bakambu, le buteur congolais de 31 ans, n'entrait plus du tout dans les plans du projet McCourt alors qu'il avait été recruté en janvier dernier. La Provence et RMC Sport ont confirmé le départ imminent de Bakambu en direction de l'Olympiakos, avec la résiliation de son contrat avec l'OM. Une opération rendue possible puisque le marché fermera ses portes ce jeudi soir en Grèce. De son côté, Foot Mercato annonce que Bakambu a déjà fait ses adieux à ses coéquipiers du vestiaire marseillais.



PSG : Départ surprise en vue pour Keylor Navas ?

Un départ de dernière minute se prépare peut-être au PSG ! Le média grec TO10 lâche une petite bombe en annonçant que Keylor Navas pourrait prendre la direction de l'Olympiakos d'ici jeudi soir, moment de la fermeture du mercato en Grèce. Le profil du gardien costaricien du PSG aurait été proposé au club du Pirée, qui se cherche un profil à ce poste. Et le PSG accepterait même de prendre à sa charge une majeure partie du salaire de Keylor Navas pour faciliter l'opération.



