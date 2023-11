Avant la vente, l’ASSE prépare cinq transferts

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE pourrait être vendue dans les prochaines semaines. En coulisses, les discussions ont repris avec certains investisseurs, prêts à s'engager à Saint-Etienne. L'objectif étant de remonter en Ligue 1 dès la fin de la saison. Pour cela, les Verts vont devoir se renforcer lors du prochain mercato hivernal. Surtout que certains joueurs participeront à la Coupe d'Afrique des Nations en janvier.

Après deux ans de rebondissements, l'ASSE pourrait enfin changer de propriétaire. Selon plusieurs sources proche du dossier, deux projets auraient attisé la curiosité du duo Roland Romeyer-Bernard Caïazzo. Dans l'idéal, l'ASSE voudrait boucler ce dossier avant le prochain mercato d'hiver, qui aura lieu en janvier prochain.

L'ASSE veut remonter en Ligue 1

Une session de transferts qui revêt d'une importance particulière. Car l'ASSE va devoir, nécessairement, se renforcer pour espérer retrouver la Ligue 1 en fin de saison. Les manques sont nombreux et cela ne va pas s'arranger avec la Coupe d'Afrique des Nations.

Le club va se montrer actif cet hiver