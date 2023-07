Aubameyang, Neymar, Vente OM... Toutes les infos mercato du 15 juillet

La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

L'OL et l'OM à fond sur un crack brésilien

Après avoir bouclé les arrivée de Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, l'OM devrait continuer son recrutement afin de renforcer son effectif. Cela pourrait passer par l'arrivée de jeunes talents. Ainsi, selon les informations de TNT Sports , le club phocéen s'intéresserait à Cubaiano, latéral gauche de 20 ans qui évolue au Gremio. Mais il faudra affronter la concurrence de l'OL dans ce dossier.



Retournement de situation pour Neymar au PSG ?

Longtemps annoncé sur le départ, Neymar est toujours au PSG et a même repris l'entraînement avec ses coéquipiers. La situation de Kylian Mbappé rebat les cartes pour l'avenir du Bréslien, à tel point que selon la Gazzetta dello Sport , malgré l'intérêt de Chelsea, Luis Campos aurait changé d'avis et souhaiterait désormais conserver Neymar.



Le PSG se renseigne pour Elye Wahi

Toujours dans l'attente d'un renfort offensif d'envergure, le PSG multiplie les pistes et scrute notamment en Ligue 1. Dans cette optique, Luis Campos est très intéressé par Bradley Barcola, mais d'après L'EQUIPE , le club de la capitale, par l'intermédiaire d'Antero Henrique, aurait également pris des renseignements pour le transfert d'Elye Wahi, qui sort d'une excellente saison avec Montpellier.



Vente OM : Vézirian persiste et signe

Comme à son habitue, Thibaud Vézirian s'est prononcé sur la vente de l'OM. Et il semble toujours aussi persuadé que l'Arabie Saoudite va débarquer. « On voit que l’OM continue de faire parler, et est constamment cité parmi les possibles clubs rachetés, comme si il fallait à chaque fois réécrire l’histoire, et oublier le passé. Des choses mises en place à l’OM vont dans le sens d’un changement de propriétaire », assure le journaliste pour Team Football .



L'OM sur Aubameyang, c'est confirmé !