Annoncé au PSG, Thierry Henry prévient clairement le Qatar

Consultant pour Prime Vidéo cette année, Thierry Henry a été annoncé avec insistance du côté du PSG, non pas pour occuper le rôle d'entraîneur principal, mais bien d'adjoint. Il a été contacté par Julian Nagelsmann, grand favori pour prendre la succession de Christophe Galtier. Dans un entretien accordé à la presse américaine, il s'est prononcé sur son avenir et a fait connaître ses attentes.

La course est lancée. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG pense à plusieurs profils pour remplacer Christophe Galtier. Ancien coach du Bayern Munich, Julian Nagelsmann est l'une des cibles du Qatar. Le technicien allemand serait le grand favori pour s'installer sur le banc parisien. Il aurait même commencé à réfléchir à la composition de son staff. Nagelsmann souhaite, notamment, recruter un adjoint capable de faire le lien avec le groupe du PSG. Le profil de Thierry Henry a été annoncé, mais le champion du monde 1998 espère occuper, un jour, le rôle principal.

« Je ne suis pas une diva »

Après ses échecs à l'AS Monaco et Montréal, Henry espère se racheter dans les prochains mois. « Si vous faites preuve de diligence, vous verrez que je ne suis pas une diva. Je sais ce que je peux faire si on me donne du temps. Je n'ai pas d'explication à donner (sur la raison pour laquelle je n'entraîne pas). Je n'ai pas d'autre explication que celle qui est évidente. Et j'espère que ce n'est pas ça » a lâché l'ancien l'international français dans un entretien accordé au Los Angeles Times.

Thierry Henry veut faire ses preuves