Annoncé au PSG et à l'OM, il a séduit le père de Mbappé au Qatar

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG et l'OM sont fans d'Azzedine Ounahi, qui a éclaboussé de sa classe la Coupe du Monde au Qatar. Invité à se prononcer sur la compétition, Wilfrid Mbappé a confié qu'il était également tombé sous le charme de l'international marocain.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le SCO d'Angers, Azzedine Ounahi a fait forte impression lors de la Coupe du Monde au Qatar. A tel point qu'il a tapé dans l'oeil de plusieurs écuries européennes, dont le PSG et l'OM en Ligue 1. Comme annoncé par le10sport.com en exclusivité, les deux clubs français sont intéressés par Azzedine Ounahi, les Marseillais ayant identifié son profil bien avant le Mondial. Toutefois, l'international marocain ne devrait rejoindre ni le PSG, ni l'OM cet hiver. Pablo Longoria est limité financièrement, tandis que Luis Campos a d'autres dossiers plus importants à régler.

«Azzedine Ounahi m'a beaucoup plu»

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Wilfrid Mbappé a révélé qu'il avait également été séduit par les performances d'Azzedine Ounahi au Qatar. « Comment avez-vous trouvé la Coupe du Monde au Qatar ? D'un très haut niveau en termes de qualité de jeu ; très équilibrée aussi. Les joueurs sont arrivés plus frais et pas avec 60 matches dans les jambes. Il n'y avait donc pas un grand écart physique. On a aussi eu de belles révélations » , a confié le père de Kylian Mbappé, avant d'en rajouter une couche.

«Je l'avais déjà trouvé intéressant avec Angers»