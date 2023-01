«Je vous conseille d’aller le voir», l'OL a choisi sa prochaine recrue

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Dans le dur en championnat, l’OL compte se relancer en deuxième partie de saison et cela passe par un bon mercato. Lyon s’intéresse à Joao Gomes, milieu brésilien de Flamengo, également suivi par Wolverhampton. Laurent Blanc a parlé du joueur qu’il suivait ce vendredi en conférence de presse.

L’OL doit réagir. 8ème de Ligue 1, le club lyonnais est très loin de ses objectifs. Déjà privé de Coupe d’Europe cette année, Lyon devait absolument se qualifier cette saison pour retrouver de l’ambition et regonfler un peu les comptes. Vu la situation sportive, l’OL est mal engagé, alors que Laurent Blanc est arrivé il y a déjà quelques semaines pour prendre la place de Peter Bosz.

L’OL sur une pépite brésilienne

Le mercato pourrait donc servir à booster cet OL qui a bien besoin d’un nouvel élan. Depuis plusieurs jours, Lyon négocie avec Flamengo pour boucler l’arrivée de Joao Gomes. Un dossier compliqué puisque Wolverhampton est également dans le coup et était tout proche de sceller le deal… avant que l’OL ne débarque. Interrogé en conférence de presse sur Joao Gomes, Laurent Blanc a fait l’éloge du milieu de terrain brésilien.

«Il a beaucoup de qualités»