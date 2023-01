Mercato - PSG : Messi reçoit une invitation pour rejoindre Cristiano Ronaldo

Pierrick Levallet

Sans club après la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo a fini par s'engager à Al-Nassr. Et très prochainement, il pourrait être rejoint par un certain Lionel Messi. L'Argentin est en fin de contrat avec le PSG et l'Arabie Saoudite rêve de le recruter pour qu'il évolue dans le même championnat que le Portugais. D'ailleurs, la Fédération saoudienne de football ne s’en cache pas.

Cet hiver, Cristiano Ronaldo a fait un choix surprenant pour la suite de sa carrière. N’étant plus vraiment désiré en Europe, le Portugais a choisi de s’engager à Al-Nassr, en Arabie Saoudite. L’attaquant de 37 ans a d’ailleurs vécu ses premières minutes sur la pelouse saoudienne face au PSG ce jeudi. D’ailleurs, le quintuple Ballon d’Or pourrait bien être rejoint par son rival prochainement.

Après Cristiano Ronaldo, l’Arabie Saoudite rêve de Messi

En effet, Lionel Messi arrive en fin de contrat en juin prochain avec le PSG. Si Le10Sport.com est en mesure d’affirmer que Luis Campos avance bien pour la prolongation, l’Arabie Saoudite rêve d’attirer La Pulga après avoir recruté Cristiano Ronaldo. D’ailleurs, la Fédération saoudienne de football ne s’en cache pas.

«Nous aimerions revoir Cristiano et Messi dans la même ligue»