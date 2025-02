60M€ : Le PSG boucle un transfert «remarquable» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG a axé son recrutement sur les jeunes joueurs à fort potentiel et n'a ainsi pas hésité à lâcher 60M€, hors bonus, pour recruter Joao Neves en provenance du Benfica. Un très joli coup de la part des Parisiens puisque le milieu de terrain portugais s'est déjà imposé dans le cœur du jeu du PSG comme en témoigne notamment sa prestation contre Manchester City.

C'est l'une des très belles affaires du précédent mercato estival. Priorité du PSG pour renforcer son milieu de terrain, Joao Neves a débarqué pour environ 60M€, auxquels pourront s'ajouter 10M€ de bonus. Un très joli coup lorsque l'on voit les premiers mois du Portugais à Paris, éblouissant notamment contre Manchester City (4-2). Laurent Perrin, journaliste du Parisien, juge d'ailleurs remarquables les débuts de Joao Neves à Paris.

Joao Neves a conquis tout le monde

« Il y a peu à dire tant c'est remarquable. Il a 20 ans, il se comporte comme un patron, il est bluffant. Son match contre City était incroyable. Il a l'avenir devant lui et beaucoup tentent déjà de le comparer à Verratti mais il faut éviter », écrit-il dans un Questions/réponses organisé sur le site du Parisien, avant de poursuivre.

« Certes, il fait 10 centimètres de plus que l'Italien, il est beaucoup efficace devant le but. Mais en termes de classe, de technique, de vision du jeu, d'émotion et de frisson, pour moi, Verratti reste indétrônable. Il est le symbole d'une vision romantique du football », ajoute Laurent Perrin.