Mercato - PSG : Le dénouement du feuilleton Mbappé est déjà connu !

Publié le 1 octobre 2021 à 19h30 par Dan Marciano

Pour la presse espagnole, l'avenir de Kylian Mbappé ne fait plus le moindre doute. Le joueur devrait quitter le PSG à la fin de la saison pour rejoindre le Real Madrid.

Ces derniers mois, Kylian Mbappé a rarement pris la parole pour évoquer les rumeurs sur son avenir au PSG. Pourtant, les dirigeants parisiens et du Real Madrid aimeraient bien y voir plus clair. Lors du dernier mercato estival, certains médias avaient indiqué que le joueur était prêt à rester à Paris notamment si ses responsables lui apportaient des garanties sportives. L’international français a été écouté puisque Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos ou encore Achraf Hakimi ont posé leurs valises dans la capitale. Mais malgré ce recrutement XXL, Kylian Mbappé continue à repousser les offres de prolongation transmises par ses dirigeants. Pourtant, Nasser Al-Khelaïfi ne regarde pas à al dépense. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 27 août dernier, le PSG devrait lui proposer un salaire plus important que celui touché par Lionel Messi. Une manière pour les dirigeants de lui montrer son importance au sein du projet parisien. Mais à en croire la presse espagnole, Kylian Mbappé a déjà pris sa décision et n’aurait pas l’intention de faire marche arrière.

Mbappé aurait pris une décision définitive

Dans trois mois pile, le Real Madrid pourrait entamer des négociations avec Kylian Mbappé et tenter de lui faire signer un pré-contrat six mois avant la fin de son bail avec le PSG. Conscient bien évidemment de l’intérêt du club espagnol, l'équipe parisienne compte revenir à la charge et formuler une nouvelle proposition à son entourage. Mais à en croire les informations d’ OK Diario , Mbappé voudrait tourner la page PSG à la fin de la saison et relever de nouveaux défis au Real Madrid. Le média espagnol précise que son choix est définitif et qu’il n’est plus question pour lui de revenir sur sa décision. Malgré les efforts de Nasser Al-Khelaïfi, l’international français souhaiterait ouvrir un nouveau chapitre dans sa jeune carrière et évoluer sous les ordres de Carlo Ancelotti avec possiblement Erling Haaland, autre star annoncée dans le viseur de Florentino Perez. Et l’attaquant aurait déjà commencé à se renseigner sur le club madrilène.

