Foot - Etranger

Super League : Real Madrid, Barça, Juventus… L’UEFA abandonne !

Publié le 27 septembre 2021 à 23h16 par La rédaction mis à jour le 27 septembre 2021 à 23h17

Alors que des procédure étaient en cours contre les trois membres fondateurs de la Super League, l’UEFA a annoncé l’abandon de celles-ci.