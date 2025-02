Paris FC : Le coup de fil surprise à Mohamed Salah !

Thomas Bourseau

Mohamed Salah pourrait vivre ses dernières semaines à Liverpool au vu de l'état de sa situation contractuelle et des négociations infructueuses à l'instant T. Et après ? Une arrivée au PSG est évoqué dans la presse. Pour Sky Deutschland, Salah a avoué beaucoup échanger avec son ancien entraîneur Jürgen Klopp, lié au Paris FC désormais.

Jürgen Klopp est sans contestation possible un entraîneur de légende de Liverpool. Il restera à jamais le premier coach à avoir remporté la Premier League pour le club de la Mersey et celui qui est parvenu à rafler la 6ème Ligue des champions de l'histoire des Reds pendant son passage de près de neuf ans à Anfield. Une aventure qui lui a permis de côtoyer Mohamed Salah avant de quitter ses fonctions... et de se lancer un nouveau challenge avec Red Bull.

«Nous avons beaucoup échangé ces derniers mois»

Jürgen Klopp est devenu ces dernières semaines le directeur mondial du football de Red Bull, l'actionnaire minoritaire du Paris FC aux côtés de la famille Arnault. Bien qu'il soit à présent en dehors des affaires de Liverpool, l'Allemand ne peut pas s'empêcher pour autant de rester en contact avec Mohamed Salah, star de l'équipe qu'Arne Slot a hérité l'été dernier. « Je parle à Jurgen Klopp encore plus qu'avant. Nous avons beaucoup échangé ces derniers mois ». a révélé Mohamed Salah au cours d'une entrevue avec Sky Deutschland.

«Il m'a aussi dit quand il viendrait ici»

« Il m'a demandé des nouvelles de ma famille, m'a félicité pour les matches et pour la finale... Il m'a aussi dit quand il viendrait ici la prochaine fois ». a déclaré Mohamed Salah, lui qui sera libre de tout contrat au terme de la saison et qui est annoncé dans le viseur du PSG par divers médias... Reste à savoir ce qu'il adviendra du feuilleton Salah d'ici la fin de l'exercice...