Mbappé de retour en France : La grande révélation

Après son récital face à Manchester City, Kylian Mbappé s'est rendu à Caen pour se rendre au chevet de son club, bon dernier de Ligue 2. Comme l'a confié le maire de la ville, le joueur du Real Madrid, propriétaire du SM Caen depuis le début de la saison, a affiché un discours mobilisateur avant d'aller défier Pau dans une rencontre décisive.

Kylian Mbappé a changé de casquette ce jeudi. Après avoir rempli sa mission en claquant un triplé face à Manchester City en Ligue des champions, le joueur s’est rendu à Caen, non pas en tant que star du Real Madrid, mais en tant que propriétaire du Stade Malherbe de Caen. Après avoir nommé Michel Der Zakarian sur le banc, Mbappé s’est rendu au centre d’entraînement pour rencontrer la direction et s’entretenir avec un groupe, qui n’a plus connu la moindre victoire en Ligue 2 depuis le 2 novembre dernier.

Mbappé s'adresse au groupe caennais

« J’ai dit que j’étais avec eux, que la situation était telle qu’elle est mais qu’il fallait y croire. En face de moi, j’ai vu un groupe pas du tout résigné, qui est motivé à l’idée de se maintenir, à l’idée de changer cette situation négative sur le plan des résultats. Je pense qu’avec la qualité de cet effectif, le soutien des supporters et la solidarité de tout le monde, on peut faire quelque chose de grand. Cette semaine peut être fondatrice pour la suite de la saison » a confié Mbappé.

« Le discours était un discours d’apaisement »

Cet accueil a été accueilli positivement par le vestiaire, les supporters, mais aussi le Maire de la Ville. Mais Aristide Olivier, convié à la rencontre, est conscient de l’ampleur de la tâche qui attend le Stade Malherbe de Caen. « Il est venu envoyer un signe positif au groupe. Le discours était un discours d’apaisement dans un contexte de crise » a-t-il déclaré dans des propos rapportés au Parisien.