Zaïre-Emery : Son problème avec Neymar et Messi PSG !

Intégré à l'équipe professionnelle du PSG lorsque Neymar et Lionel Messi évoluaient encore au Parc des Princes, Warren Zaïre-Emery a donc fait ses premiers pas aux côtés des grandes stars étrangères. Et le jeune crack du PSG indique qu'il avait un souci de communication avec elles à l'époque, avec la barrière de la langue...

Du haut de ses 18 ans seulement, Warren Zaïre-Emery apparait presque comme une ancien du PSG étant donné qu'il apparait depuis deux ans dans l'équipe première de son club formateur. À cette époque, le jeune milieu de terrain de l'équipe de France découvrait le plus haut niveau aux côtés de grandes stars qui appartenaient encore au PSG comme Sergio Ramos, Neymar et Lionel Messi.

« Regarder et écouter les conseils qu’ils te donnent »

Interrogé par So Foot 100% ados, Zaïre-Emery se rappelle cette fameuse période au PSG : « J’ai eu la chance de m’entraîner avec des grandes stars. Je pense à Messi, Neymar, Mbappé, Sergio Ramos, Marco Verratti. Tu regardes, et tu prends exemple. Ce sont des joueurs qui ont un talent fait dans le football que tu peux juste regarder et écouter les conseils qu’ils te donnent », indique le jeune crack.

Un problème... avec la langue !

Zaïre-Emery poursuit en évoquant toutefois un problème de communication avec Neymar et Messi au PSG : « Bon, avec la langue, c’était compliqué, car j’étais jeune, je ne comprenais pas bien l’espagnol et l’anglais. Maintenant, ça va. Je ne comprends pas tout, mais ça va (rire) ».