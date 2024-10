Zaïre-Emery : Luis Enrique fait une promesse au PSG !

Pierrick Levallet

Présenté comme un phénomène international la saison passée grâce à ses excellentes prestations, Warren Zaïre-Emery éprouve plus de difficultés au PSG désormais. Mais Luis Enrique ne compte pas l’abandonner. Le technicien espagnol entend tout faire pour l’aider à redresser la barre, et il aurait même fait une promesse à sa direction.

Luis Enrique croit encore en Zaïre-Emery !

En effet, l’entraîneur du PSG serait convaincu que Warren Zaïre-Emery réussira à remonter la pente comme le rapporte Le Parisien. Luis Enrique compte beaucoup sur lui, et il aurait même assuré à sa direction que le joueur de 18 ans allait rapidement redresser la barre. Le technicien espagnol entend toujours accorder sa confiance à l’international français.

L'équipe de France pour l'aider à se relancer ?

Warren Zaïre-Emery, lui, devrait tenter de se relancer pendant la trêve internationale. Le milieu de terrain a été appelé en équipe de France par Didier Deschamps pour les matchs contre Israël (10 octobre) et la Belgique (14 octobre). À voir s’il parviendra à relancer la machine avant de revenir au PSG.