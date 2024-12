Une star du PSG mise sous pression par Luis Enrique

Axel Cornic

Présent en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique s’est exprimé au sujet du choc qui attend le Paris Saint-Germain face à l’Olympique Lyonnais (dimanche, 20h45). Et le coach parisien compte pour Achraf Hakimi, déjà excellent depuis le début de la saison, pour hausser son niveau de jeu et mener l’équipe vers la victoire.

Pointé du doigt ces dernières saisons, Achraf Hakimi montre un tout autre visage depuis le début de la saison. Titulaire indiscutable du PSG, l’international marocain revêt de plus en plus un rôle de leader, puisqu’il est tout simplement le joueur le plus utilisé par Luis Enrique devant Willian Pacho et Bradley Barcola.

Luis Enrique pas totalement satisfait ?

Interrogé sur le niveau de son joueur en conférence de presse, le coach du PSG en a toutefois demandé beaucoup plus. « Si Hakimi arrive dans la meilleure version de lui-même ? Non. Mon objectif est de sortir tous les joueurs de leur zone de confort » a expliqué Luis Enrique.

« Hakimi peut faire mieux »

Et le statut d'Achraf Hakimi ne va pas le protéger ! « Tous les joueurs, ceux qui jouent beaucoup, moins ou pas du tout » a poursuivi l’entraineur du PSG. « Le temps de jeu indique ceux en qui nous avons la plus grande confiance mais nous attendons toujours mieux. Peut-il faire mieux ? Oui ! ».