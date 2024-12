Voilà la nouvelle star du PSG, la surprise est totale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques mois, le projet du PSG consiste à mise sur des joueurs prometteurs afin de préparer l'avenir. Autrement dit, les stars sont parties et l'équilibre au sein du vestiaire a été chamboulé. A tel point que désormais, le nouveau leader à Paris, c'est Achraf Hakimi selon Jimmy Algérino.

« J’adore Luis Enrique, son jeu de possession qui cherche le déséquilibre mais j’ai l’impression que cela se fait au détriment du jeu offensif. Face à des défenseurs de classe mondiale, ce sera comment ? Paris conserve, Paris maîtrise, Paris possède un jeu léché mais parfois une bonne frappe ou un but de raccroc ne font pas de mal », assure l'ancien latéral du PSG dans les colonnes du Parisien, avant de poursuivre.

«Hakimi est devenu le leader du PSG»

« Le fait qu’il n’y avait pas 2-0 à la pause, ce qui aurait permis de laisser venir un peu Salzbourg pour qu’il s’ouvre davantage me dérange un peu. Je dis depuis le début de saison qu’Achraf Hakimi est devenu le leader du PSG mais qu’un latéral soit dans ce cas-là est aussi un problème. Bradley Barcola n’endosse pas ce rôle », ajoute Jimmy Algérino.