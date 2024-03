«Un rat d’égout», Hanouna balance sur un joueur du PSG

Thibault Morlain

Pour ses stars, le PSG n’hésite pas à accorder d’autres avantages une fois engagé avec le club de la capitale. C’est notamment le cas en ce qui concerne la location d’un bien immobilier. Alors que le PSG mettrait à disposition un certain budget, certains ne voudraient pas aller au-delà. De quoi donner lieu à une anecdote racontée par Cyril Hanouna à ce sujet.

On peut gagner des millions d’euros et ne pas vouloir dépenser trop d’argent comme il s’agit de louer une maison. C’est ce qui serait arrivé avec un ancien joueur du PSG au moment de négocier la location d’un bien immobilier avec… Cyril Hanouna. Alors que ce joueur en question disposait d’un budget alloué par le PSG pour se loger, il n’a visiblement pas voulu sortir d’argent de sa poche.



« Il n’a pas voulu rajouter et donc il n’a pas pris la maison »

Sur le plateau de TPMP , Cyril Hanouna a balancé sur un deal qui a capoté avec un ex-joueur du PSG concernant la location d’un bien immobilier. Que s’est-il alors passé ? Le présentateur de l’émission diffusée sur C8 a ainsi raconté : « Je vais vous raconter une petite anecdote. J’ai failli louer une petite bicoque à un joueur de foot très connu du PSG. Un joueur très très très connu. Je lui ai proposé le prix, enfin mes équipes, le mec qui s’occupe de ça. Le PSG donne une somme au joueur pour qu’il loue et il devait rajouter un peu pour avoir le bail. Le gars n’a pas voulu rajouter. Il dit non. Le PSG donne une somme, c’est une belle somme, mais il n’a pas voulu rajouter. Il y avait 15-20% en plus de ce que donnait le PSG. Il n’a pas voulu rajouter et donc il n’a pas pris la maison. C’est un rat d’égout le gars ».

« Ce joueur n’est plus au PSG »