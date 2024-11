Un attaquant arrive, le PSG tient son grand renfort

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le rendement offensif du PSG continue de faire parler après la défaite contre l’Atlético de Madrid mercredi soir (1-2), le retour de Gonçalo Ramos se fait sérieusement attendre. Et cela tombe bien puisque le numéro 9 portugais se rapproche d’un retour à la compétition. D’ici la fin du mois, Ramos pourrait retrouver les terrains.

Depuis le début de saison, le manque de réalisme du PSG dans le dernier geste ne cesse de faire parler. C'est d'ailleurs essentiellement le cas en Ligue des champions à l'image du choc de mercredi soir contre l'Atlético de Madrid (1-2). Une situation qui suscite des critiques sur le choix de Luis Enrique d'aligner des faux neufs que ce soit Marco Asensio et Lee Kang-In. Cependant, le retour de Gonçalo Ramos pourrait intervenir prochainement et changer la donne comme l'explique Dominique Séverac, journaliste du Parisien.

EXCLU - Mercato : Le FC Séville tenté par un joueur du PSG cet hiver ! https://t.co/VSlRMEs3jx — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) November 6, 2024

Le retour de Ramos prend forme

« Le plan est le suivant : donner quelques minutes à Ramos lors de PSG - Toulouse le 22 novembre, attendre ses sensations le lendemain et voir s'il peut débuter le 26 à Munich. Beaucoup d'étapes à vérifier avant de trancher, donc. Paris n'a pas prévu de recruter un 9, sinon. Sauf blessure d'ici là », explique-t-il lors d’un Questions/réponses sur le site du Parisien.

«Le retour de Ramos, prévu après la trêve internationale, va changer des choses»

« Le retour de Ramos, prévu après la trêve internationale, va changer des choses. Beaucoup je ne sais pas mais il va changer des choses. Paris va jouer avec un vrai numéro 9 de métier donc s'adapter à ses appels - il y aura davantage de centres devant le but. On peut légitimement penser qu'avec Ramos, le PSG aurait au moins deux points de plus, avec une victoire contre le PSV. Il aurait aujourd'hui 6 points, serait 17 ou 18e, comme le Bayern ou le Real », ajoute Dominique Séverac.