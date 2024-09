«Sûr de moi», il quitte le PSG sans regret !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien joueur emblématique du PSG durant de longues années, Zoumana Camara a ensuite été adjoint puis entraîneur des U19 du club de la capitale, un poste qu’il a quitté en fin de saison dernière. Et l’ex-défenseur central se livre sans détour sur son choix de quitter le PSG après un total de 17 ans de collaboration.

C’et un fait, Zoumana Camara a vécu une histoire d’amour très particulière avec le PSG. Recruté par le club en 2007, il y a pris sa retraite en 2015 avant d’enchaîner sur une reconversion en tant qu’entraîneur adjoint de l’équipe première, puis coach principal des U19. Un poste que Camara a quitté cet été étant donné qu’il a décidé de ne pas prolonger son contrat qui arrivait à expiration au PSG.

« Je partais de manière sereine »

Interrogé dans les colonnes du Parisien, «Papus» Camara se livre sans détour sur son choix de quitter le PSG : « J’étais sûr de moi et je partais de manière sereine. J’ai eu la chance d’évoluer au PSG comme joueur et ensuite, grâce au club et au président, de pouvoir être adjoint pendant six ans, puis d’entraîner les U 19 qui est l’équipe numéro deux. Je finis ce cycle parce que j’ambitionne autre chose. Ce n’est pas un arrêt brutal car tout s’est fait de manière très sereine. L’émotion ? Je l’ai plus ressentie à travers ce que les gens du club m’ont montré. Forcément, ça remue les tripes. J’ai eu la chance d’avoir de la stabilité pendant 17 ans, ce n’est pas commun. Après tout ce temps, je suis préparé à quitter la région parisienne », indique Camara.

Un départ discret du PSG

Et même si le PSG ne lui a pas rendu d’hommage particulier malgré son exceptionnelle longévité de 17 ans au club, Camara n’en tient pas rigueur : « Je ne suis pas à la recherche de reconnaissance et puis, franchement, les Parisiens et les supporters me le rendent tout le temps. Je croise des gens qui me remercient pour ma longévité, pour le travail que j’ai fait dans tous les secteurs du club. Ça pour moi c’est le plus important. La plupart des salariés du club que j’ai côtoyés m’ont envoyé des messages, j’ai eu des mots de la part du président. Quelques fois quand ça se fait de manière naturelle et dans la discrétion, ce n’est pas plus mal », poursuit l’ancien défenseur central.