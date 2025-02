Succession de Mbappé : Le PSG «enchante» Luis Enrique !

Thomas Bourseau

Et si Luis Enrique avait dit vrai ? Au cours de la saison dernière, lorsque le départ de Kylian Mbappé avait été annoncé par le principal intéressé en interne puis révélé par L'Equipe, l'entraîneur du PSG s'était montré confiant sur la capacité du club à devenir encore meilleur même sans son buteur historique. Et les ajustements effectués par le Paris Saint-Germain ainsi que les attaquants présents enchantent tout bonnement Enrique.

Le meilleur buteur de l'histoire du PSG s'en est allé libre de tout contrat vivre son rêve de gosse au Real Madrid. Kylian Mbappé a laissé derrière lui un vide important sur le front de l'attaque du Paris Saint-Germain. Et Luis Enrique s'y était préparé dès l'annonce du principal intéressé de son départ en interne à la mi-février 2024.

«La saison prochaine, on aura une équipe bien meilleure que cette année»

D'ailleurs, en conférence de presse, l'entraîneur du PSG tenait un discours clair et plein de confiance sur la nouvelle version de l'équipe parisienne sans son canonnier Kylian Mbappé. « Je sais juste que si tout se passe bien, la saison prochaine, on aura une équipe bien meilleure que cette année, à tous points de vue, offensivement, défensivement, tactiquement... Je n'ai aucun doute là-dessus ».

«Il n'y a pas de remplaçant à Kylian Mbappé. Seulement une équipe avec de l'ambition»

Et ce n'était pas des paroles en l'air. En mai dernier, à l'approche de la fin du contrat de Mbappé et de son départ imminent pour le Real Madrid, Luis Enrique persistait et signait.

« Il n'y a pas de remplaçant à Kylian Mbappé. Seulement une équipe avec de l'ambition. Et peut-être quatre, cinq ou six joueurs à recruter. Nous allons essayer d'obtenir plus en équipe (sans Mbappé). Ce sera un défi pour tous les joueurs qui signent ici. Nous voulons marquer l'histoire et remporter cette Ligue des champions ».

«Nous sommes enchantés de nos attaquants»

Le temps lui donne actuellement raison si l'on se fie à la dynamique du moment du PSG qui a passé 5 buts au Stade Brestois, 4 à Stuttgart et 4 à Manchester City en l'espace de 10 jours. Après le triplé d'Ousmane Dembélé et le doublé de Gonçalo Ramos en terres bretonnes ce samedi après-midi, Luis Enrique a fait une révélation au micro de beIN SPORTS au sujet de son armada offensive. « Nous sommes enchantés de nos attaquants ».