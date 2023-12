Stupeur pour cette star, un changement inattendu au PSG ?

Alexis Brunet

Face au Havre, Gianluigi Donnarumma n'a encore pas brillé. L'Italien a commis une nouvelle boulette, avec un geste dangereux sur Josué Casimir, qui lui a valu une expulsion. Cela a profité à Arnau Tenas, qui a fêté sa première apparition avec le PSG. Cela ne sera pas la dernière, car l'ancien joueur de l'AC Milan sera au moins suspendu face à Nantes. Après cela, Luis Enrique pourrait même décider de changer la hiérarchie des gardiens.

À l'été 2021, le PSG réussissait alors ce que l'on pensait être un coup de maître. Le club de la capitale mettait la main sur Gianluigi Donnarumma, tout cela pour 0€. Ce dernier arrivait libre de l'AC Milan, avec l'Euro 2021 en poche, dont il avait été élu meilleur joueur. Mais deux ans plus tard, ce transfert pourrait finalement ne pas être un si bon coup que cela.

Donnarumma collectionne les erreurs

C'est simple, lors des trois derniers matches qu'il a disputé, Gianluigi Donnarumma a commis une erreur à chaque fois. Face à Newcastle et Monaco cela a entraîné un but par la suite, mais pas contre Le Havre. C'est tout de même trop pour un gardien de son niveau, et cela pourrait bien faire cogiter Luis Enrique.

Tenas pour remplacer Donnarumma ?