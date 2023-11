PSG : Une solution inattendue pour remplacer Zaïre-Emery ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sorti sur blessure samedi soir avec l'équipe de France, Warren Zaïre-Emery ne reprendra pas la compétition avant le début de l'année 2024 comme l'a annoncé le PSG en début de semaine. Et Jérôme Rothen propose une solution plutôt surprenante pour remplacer le jeune phénomène dans l'entrejeu...

En pleine bourre depuis le début de la saison, Warren Zaïre-Emery (17 ans) s'est imposé comme un titulaire indiscutable au PSG et vient même d'honorer sa première cape en équipe de France A. Titularisé par Didier Deschamps samedi dernier contre Gibraltar (14-0), le jeune milieu de terrain parisien a même réussi à inscrire son premier but en bleu, avant d'être contraint d'abandonner le match sur blessure. Et le verdict est tombé : Zaïre-Emery souffre d'une entorse et ne reprendra pas la compétition avec le PSG avant janvier 2024.

Deschamps rassure pour cette grosse recrue du PSG https://t.co/gNH9Whklax pic.twitter.com/fIqFxWK5zV — le10sport (@le10sport) November 22, 2023

Rothen opte pour Ndour

Dans son émission sur RMC Sport , Jérôme Rothen évoque les possibilités pour le remplacer dans le onze du PSG et songe notamment à une option inattendue : « Aujourd’hui, Zaïre-Emery au milieu, il fait la pluie et le beau temps. Il a surpris tout le monde. Moi le premier. Donc remplacer un joueur comme Zaïre-Emery, c’est très compliqué, même avec un milieu expérimenté. A l’arrivée, peut-être qu’on aura une bonne surprise. Il y a Ndour qui n’a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais qui, par rapport à son peu de temps de jeu, je trouve, a du ballon, il a quelque chose. Peut-être qu’il va se mettre dans la peau d'un éventuel titulaire », explique l'ancien ailier gauche emblématique du PSG, qui verrait donc bien Cher Ndour remplacer Zaïre-Emery.

« Laissons la chance au produit »