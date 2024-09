PSG : Un avertissement est lancé dans le vestiaire

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir, c’est dans la douleur que le PSG a obtenu sa première victoire de la saison en Ligue des Champions. Sans briller, les Parisiens ont battu Gérone (1-0) dans les derniers instants de la rencontre, et ont ainsi récolté les trois points. Mais la prestation des hommes de Luis Enrique n’a pas vraiment plu à Vitinha, qui a lancé un avertissement après ce match.

Le PSG s’en est bien sorti. Ce mercredi soir, Paris avait l’occasion de faire le plein de confiance concernant ses débuts en Ligue des Champions. Car si le club de la capitale affrontera notamment Arsenal, l’Atlético de Madrid, le Bayern Munich, ou encore Manchester City au cours de cette phase de championnat de C1, ce premier affrontement face à Gérone devait permettre aux Parisiens de rapidement empocher trois points.

Le PSG décevant face à Gérone

Et c’est chose faite pour le PSG, qui s’est imposé (1-0) au Parc des Princes. Pourtant, la prestation des hommes de Luis Enrique laisse clairement à désirer. Peu inspirés, poussifs, pas vraiment dangereux, les Parisiens ont laissé espoir à Gérone de repartir avec le point du match nul. Si après la rencontre, l’entraîneur espagnol s’est montré plutôt positif, ce n’est pas le cas de Vitinha, qui a tenu un constat plutôt amer à l’issue du coup de sifflet final.

« Il faut prendre plus de risque, avoir plus de personnalité comme en Ligue 1 »

« Ce n'était pas le match auquel on s'attendait, on n'était pas très bien, on avait des difficultés. C'est le mérite de Gérone », a concédé la star de 24 ans au micro de Canal +. « Ce n'est pas notre habitude. Dans un jour comme ça, il faut gagner. On va voir tactiquement ce qu'on peut faire différemment. Il y avait beaucoup d'envie de jouer ce premier match de C1 et parfois ça n'aide pas. Il faut prendre plus de risque, avoir plus de personnalité comme en Ligue 1. Il faut le corriger pour le prochain match », conclut le Portugais.