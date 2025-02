PSG : Surprise, Doué va tourner le dos à l’équipe de France ?

Arnaud De Kanel

Arrivé au PSG l’été dernier en provenance du Stade Rennais pour un montant avoisinant les 50M€, Désiré Doué a connu des débuts contrastés sous le maillot parisien. Mais après une période d’adaptation, le jeune milieu de terrain semble enfin exprimer tout son potentiel. Match après match, il gagne en influence dans le collectif de Luis Enrique, au point d’attirer l’attention du sélectionneur national Didier Deschamps. Pierre Ménès conseille d'ailleurs à l'ancien coach de l'OM d'appeler Doué pour éviter qu'il file vers une autre sélection.

Arrivé sur la pointe des pieds au PSG l’été dernier contre un chèque de 50M€, Désiré Doué commence à faire taire les sceptiques. L’ancien joyau du Stade Rennais, discret à ses débuts, monte en puissance et prouve match après match qu’il a sa place parmi l’élite. Sa polyvalence, atout majeur dans l’effectif parisien, lui permet de s’illustrer aussi bien en Ligue 1 qu’en Ligue des champions, où il affiche déjà une belle maturité. Une trajectoire qui rappelle celle de Bradley Barcola, auteur d’une progression fulgurante la saison passée sous les couleurs parisiennes. Désormais, un nouveau cap semble se dessiner pour Doué : celui de l’équipe de France. A l'approche du prochain rassemblement, Didier Deschamps a d'ailleurs ouvert la porte.

«On le suit»

« C’est un très jeune joueur, qui a connu un gros transfert, qui est arrivé sur la pointe des pieds. Ses débuts n’ont pas été évidents car il jouait moins. En ayant plus de temps de jeu, je pense qu’il a beaucoup progressé. Il a un jeu plus diversifié, il a cette capacité à pouvoir éliminer, à jouer des deux côtés, il peut également évoluer au milieu. Il est censé faire partie de l’Euro cet été avec les Espoirs. On le suit, bien évidemment », a confié Didier Deschamps dans un entretien accordé au Parisien. Pierre Ménès se veut plus méfiant et rappelle que Doué à la possibilité d'opter pour une autre sélection, au même titre qu'un certain Rayan Cherki.

«Il peut choisir d’autres sélections»

« Doué mériterait d’être appelé car il aurait un profil qui apportait plus de lien entre le milieu et l’attaque. Cherki ? Il peut choisir d’autres sélections, tout comme Doué donc ce serait un bon moyen de les bloquer », a lâché Pierre Ménès sur sa chaine YouTube. Didier Deschamps est prévenu.