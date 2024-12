PSG - Real Madrid : Mbappé se fait détruire en direct

Axel Cornic

Normalement assez discret dans les médias, Kylian Mbappé a déclenché une véritable tourmente avec son récent entretien auprès de Mouloud Achour et de Clique. Pour Jérôme Rothen, la star française n’a notamment pas dit toute la vérité sur son été agité, avec son départ du Paris Saint-Germain et son arrivée au Real Madrid.

C’est tellement rare, que chaque seconde vaut le détour. Kylian Mbappé s’est fait extrêmement rare dans les médias depuis son départ du PSG, avec une simple interview à Envoyé Spécial sur France Télévision. C’est pour ça que sa récente sortie dans Clique, la chaîne crée par Mouloud Achour, a suscité énormément de réactions... bonnes comme mauvaises.

Mbappé sort enfin du silence

Le footballeur français y aborde énormément de sujets, de sa vie amoureuse à ses soucis footballistiques, mais on ne peut pas vraiment dire qu’il ait été mis en difficulté. L’entretien n’a en effet pas soulevé de gros problèmes et a souvent suivi la ligne de Kylian Mbappé, qui a pu raconter son mal-être présent, dont on a énormément parlé ces derniers mois depuis son départ du PSG et son arrivée au Real Madrid.

« J'avais eu l'occasion de parler directement avec lui et ce n'est pas du tout le même qu'en interview »

Dans son émission de ce mardi, Jérôme Rothen a réagi et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas été très fan de cet entretien de Kylian Mbappé. « Depuis quelques mois je l’égratigne beaucoup, parce que Mbappé a manqué de sincérité » a expliqué l’ancien du PSG dans Rothen s’enflamme, sur RMC Sport. « J'avais eu l'occasion de parler directement avec lui, il y a quelques mois, et ce n'est pas du tout le même qu'en interview ». A noter que l’ancien footballeur parisien a effectivement été très proche du clan Mbappé lors de sa période dans le club de la capitale, mais les choses se sont grandement compromises depuis.