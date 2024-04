PSG : Nouveau malaise, Mbappé se fait fracasser

Arnaud De Kanel

Remplacé peu après l'heure de jeu au Vélodrome dimanche soir, Kylian Mbappé n'a visiblement pas apprécié la décision de Luis Enrique et il l'a fait savoir sur les réseaux sociaux en publiant une photo de lui seul, tête baisée alors que ses partenaires l'ont emporté, accompagnée d'aucune légende. Un nouveau malaise donc entre le PSG et son joueur qui opte pour une manière de communiquer qui est critiquée par Jérôme Rothen.

Kylian Mbappé était frustré au moment de céder sa place à la 64ème minute dimanche soir face à l'OM. L'attaquant parisien n'a pas fait le même numéro qu'à Monaco mais il s'est empressé de publier une photo sur les réseaux sociaux qui fait parler. Jérôme Rothen en a ras le bol de la communication de Mbappé.

PSG - Mbappé : Énorme inquiétude avant Barcelone https://t.co/FirzJptRJo pic.twitter.com/RrRcO7zcAf — le10sport (@le10sport) April 1, 2024

«Sa communication est désastreuse»

« Il y a sa communication. Et pour moi c’est un gros problème de toute façon, chez tous les joueurs et chez Kylian en particulier parce que c’est l’un des mecs les plus suivis au monde dans le football. Sa communication est désastreuse dimanche. Mettre juste une photo de lui avec le brassard qui pend genre 'je suis triste parce que je sors et puis mon Dieu, Luis Enrique m’a sorti d’un match'. Oui, et bah maintenant cela fait deux mois, tu es habitué. Et de toute façon il aurait dû faire ça depuis le début de l’année. Il mérite de sortir à la mi-temps ou à l’heure de jeu, il n’y a pas de souci, je n’ai rien contre ça. Mais la communication elle est horrible. C’est un Classique, tu sais ce que ça représente et encore plus toi qui est très identifié Paris Saint-Germain tu ne peux pas te permettre de faire ça. Il ne peut pas se permettre de faire ça ! », a pesté l'ancien joueur du PSG dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC lundi soir.

«C’est ça qui fout le bordel !»