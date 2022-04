Foot - PSG

PSG : Neymar fait à nouveau l’unanimité au PSG !

Publié le 19 avril 2022 à 6h15 par Th.B.

De retour en forme dernièrement, en attestent ses performances face à Lorient, Clermont et l’OM, Neymar a obtenu les louanges de son entraîneur du PSG Mauricio Pochettino.

Cette saison, Neymar a alterné entre le bon et surtout le moins bons. Blessé pendant une période conséquente de fin novembre à la mi-février, le numéro 10 du PSG ne commence réellement que maintenant à remontrer l’étendue de son talent. Pour le grand bonheur de Mauricio Pochettino, son entraîneur, qui s’est enflammé pour les dernières prestations de Neymar sous le maillot parisien que ce soit lors des matchs face à Lorient, Clermont et l’OM au cours desquels il comptabilise six buts. L’occasion pour l’entraîneur du PSG de faire un point sur la forme du Brésilien.

« Je suis très content de lui, on est très heureux de son travail »