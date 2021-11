Foot - PSG

PSG : Messi, Neymar… Mbappé reçoit un énorme message !

Publié le 23 novembre 2021 à 4h15 par A.M.

Malgré la présence de Lionel Messi et Neymar au PSG, la vraie star parisienne se nomme Kylian Mbappé selon Habib Beye.

Cet été, le PSG a réalisé l'impossible en attirant Lionel Messi, dont le contrat au FC Barcelone n'a pas pu être prolongé. Par conséquent, l'Argentin retrouve Neymar avec lequel il avait formé une attaque redoutable en Catalogne. Mais ce n'est plus Luis Suarez qui accompagne les deux Sud-américains, mais bien Kylian Mbappé. Et pour Habib Beye, l'international français est même la vraie star de ce PSG.

«Est-ce qu’on va réaliser que c’est lui la star du PSG ?»