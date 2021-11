Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès note une «anomalie» avec Lionel Messi !

Publié le 22 novembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Enfin buteur en championnat avec le maillot du PSG, Lionel Messi a réussi à briser la malédiction samedi face au FC Nantes. Pierre Ménès a livré son analyse sur le sujet.

« Oui, c’est très important pour lui, de faire trembler les filets. C’est son premier but en Ligue 1. C’est important pour lui et aussi pour l’équipe », lâchait Mauricio Pochettino samedi au micro d’Amazon Prime après la victoire du PSG face au FC Nantes, qui a donc vu Lionel Messi inscrire son tout premier but en Ligue 1 depuis son transfert au Parc des Princes cet été. Un véritable soulagement pour l’ancienne légende du FC Barcelone, puisque son manque de réalisme en championnat commençait à faire tâche comme l’a d’ailleurs souligné Pierre Ménès sur son blog, Pierrot Le Foot.

« Messi a réparé cette anomalie »