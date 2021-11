Foot - PSG

PSG : Le vestiaire s’enflamme pour le premier but de Messi en Ligue 1 !

Publié le 21 novembre 2021 à 12h30 par La rédaction

Ce samedi, lors de la victoire du PSG face au FC Nantes (3-1), Lionel Messi a inscrit son premier but en Ligue 1. Et l'Argentin a reçu les félicitations du vestiaire parisien pour cette réalisation très importante pour sa confiance.

Ce samedi, lors de la réception du FC Nantes au Parc des Princes, le PSG a éprouvé quelques difficultés. En effet, en seconde période, le club de la capitale s’est retrouvé submergé par les offensives des Canaris , au point de voir Keylor Navas se faire exclure pour une sortie hasardeuse et Randal Kolo Muani égaliser quelques minutes plus tard. Mais dans les dix dernières minutes, les hommes de Mauricio Pochettino ont bénéficié d’un coup de pouce du destin avec un but contre-son-camp de Dennis Appiah avant que Lionel Messi n’alourdisse la marque, inscrivant au passage son premier but en Ligue 1. La première réalisation de la Pulga dans le championnat français se sera faite attendre et elle aura fait sensation dans le vestiaire du PSG.

« C’est important pour lui et aussi pour l’équipe »

Au micro de Prime Video , dans des propos rapportés par Culture PSG , Mauricio Pochettino a affirmé que le premier but de Lionel Messi en Ligue 1 était très important, tant pour le joueur que pour l’équipe : « Oui, c’est très important pour lui, de faire trembler les filets. C’est son premier but en Ligue 1. C’est important pour lui et aussi pour l’équipe. C’est une bonne victoire pour nous, nous avons très bien joué en première période. Nous aurions dû marquer beaucoup plus de buts. Mais dans les matchs ouverts comme ce soir, tout peut arriver, par exemple le carton rouge de Keylor (Navas) qui complique les choses par la suite. L’équipe a fait preuve une fois de plus de caractère et je pense que c’était très bien. »

« C’est un joueur très important offensivement pour nous, on espère qu’il va nous aider à concrétiser tous nos objectifs. »