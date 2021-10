Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès fracasse un choix très fort de Pochettino avec Messi !

Publié le 26 octobre 2021 à 7h15 par D.M.

Pour Pierre Ménès, Lionel Messi devrait être positionné dans l'axe du terrain, plutôt que sur le côté droit comme ce fût le cas face à l'OM.

Si Lionel Messi a su se montrer décisif en Ligue des champions notamment face à Manchester City et au RB Leipzig, il n’est toujours pas parvenu à faire trembler les filets en championnat. Titularisé par Mauricio Pochettino, l’attaquant argentin avait l’occasion d’ouvrir son compteur de but face à l’OM, mais il est resté muet. Et pour Pierre Ménès, cela peut être dû à son positionnement sur le terrain. Aligné sur le côté droit ce dimanche, Messi devrait plutôt prendre position dans l’axe selon lui.

« Tant qu’on fera jouer Messi à cette position, je ne vois pas comment il peut marquer des buts »