PSG - Malaise : Les coulisses de la nouvelle polémique avec Kylian Mbappé !

Publié le 24 mars 2022 à 9h10 par La rédaction

Mardi, Kylian Mbappé a refusé de participer à une opération commerciale avec les sponsors de l’équipe de France. Le Parisien a livré les coulisses de cet épisode autour de l’attaquant vedette du PSG, qui refuse d’associer son image à toutes les marques… Explications.

Interrogé mercredi par L’Equipe, le président de la FFF Noël Le Graët a fait état d’un malaise en équipe de France avec Kylian Mbappé puisque l’attaquant du PSG a refusé de participer à une réunion avec les sponsors, pourtant obligatoire en sélection : « Je lui ai dit de descendre pour participer aux opérations avec les partenaires. À un moment, il était prêt à le faire, puis il a dit : ''Non, je ne descends pas''. Qu'est-ce que vous voulez faire ? », a déploré Le Graët. Mais en réalité, cette réticence de Mbappé pour les opérations commerciales n’a rien de nouveau, et l’attaquant du PSG avait d’ailleurs pris soin d’alerter la FFF depuis bien longtemps…

Mbappé veut contrôler son image de marque