PSG - Malaise : La polémique Donnarumma est loin d’être terminée !

Publié le 13 novembre 2021 à 19h30 par A.C.

Arrivé cet été à la fin de son contrat avec l’AC Milan, Ginaluigi Donnarumma doit composer avec la concurrence de Keylor Navas au Paris Saint-Germain... et ça ne se passe pas vraiment bien.

A seulement 22 ans, il est déjà considéré comme l’un des meilleurs du monde à son poste. Il faut dire que Gianluigi Donnarumma a commencé sa carrière à seulement 16 ans ! Inhabituel pour un gardien et encore plus pour un Italien, puisque la Serie A n’est pas vraiment un championnat qui mise sur les jeunes joueurs. En seulement quelques années il est donc devenu un cadre indiscutable de l’AC Milan, son club formateur, prenant ensuite la succession de la légende Gianluigi Buffon en sélection. Cet été, il a franchi un véritable cap puisqu’il a remporté l’Euro avec La Nazionale , mais a également été élu joueur du tournoi, ce qui encore une fois est assez surprenant pour un gardien de but. Son transfert au Paris Saint-Germain l’a également catapulté dans un tout nouveau monde et aux côtés de Kylian Mbappé, Neymar ou encore Lionel Messi, il est définitivement devenu une star connue mondialement.

« J'étais toujours titulaire et c'est parfois décevant de rester sur le banc »

Pourtant, Gianluigi Donnarumma ne semble pas s’épanouir au Paris Saint-Germain. Lors d’un entretien accordé à la chaine brésilienne TNT Sport , l’Italien a laissé clairement entendre ne pas vraiment apprécier la rivalité qui l’oppose à Keylor Navas, son concurrent au poste de gardien au PSG. « Cela ne gêne pas mes performances. Mais bien évidemment cela me dérange parce que ce n'est pas facile » a expliqué le gardien de 22 ans. « Comme tu l'as dit, j'étais toujours titulaire et c'est parfois décevant de rester sur le banc. Mais je suis calme et je suis sûr que la situation sera résolue ». Actuellement, Navas a un net avantage sur Donnarumma, avec onze titularisations contre sept toutes compétitions confondues et 990 minutes de jeu cumulées sous les couleurs du PSG, contre 630.

Pochettino est totalement largué