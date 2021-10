Foot - PSG

PSG - Malaise : Icardi, séparation... Le message énigmatique de Wanda Nara !

Publié le 25 octobre 2021 à 21h15 par D.M.

Sur les réseaux sociaux, Wanda Nara a publié une nouvelle photo accompagnée d'un court texte faisait référence à la série Squid Game. Et pour certains, un message caché est présent sur ce post.

Mauro Icardi continue de faire parler de lui. Non pas pour ses performances sur le terrain dans la mesure où le joueur n’a plus disputé le moindre match depuis le 15 octobre dernier, mais pour sa relation avec Wanda Nara. Cette dernière avait pris la décision de rentrer à Milan avec ses enfants après la découverte de messages envoyés à une célèbre chanteuse argentine. Mauro Icardi avait ensuite loupé les entraînements du PSG pour aller en Italie et tenter de la récupérer.

Une référence à Icardi dans le dernier post de Wanda Nara ?