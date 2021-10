Foot - PSG

PSG - Malaise : Mauro Icardi envoie un nouveau message à Wanda Nara !

Publié le 25 octobre 2021 à 16h45 par H.G.

Alors que l’affaire de leurs soucis conjugaux fait couler beaucoup d’encre, Mauro Icardi a une nouvelle fois publié un contenu aux côtés de Wanda Nara ce lundi midi.

Depuis un peu plus d’une semaine, le couple composé de Wanda Nara et Mauro Icardi fait couler beaucoup d’encre. En effet, la première cité a annoncé avoir quitté le second à la suite de la découverte de messages privés envoyés à une actrice et chanteuse argentine. Par la suite, avec l’autorisation du PSG, l’Argentin a manqué deux entraînements et le match de Ligue des champions contre le RB Leipzig pour aller à Milan et tenter de récupérer Wanda Nara, finalement rentrée à Paris. Cependant, malgré son retour dans la capitale française, l’incertitude plane actuellement sur leur relation dans la mesure où les deux ne se suivent plus sur les réseaux sociaux et que Wanda Nara ne semble prêter aucune attention aux publications de Mauro Icardi sur Instagram .

« Je déjeune avec mon amour »