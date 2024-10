PSG - Luis Enrique : Le verdict est tombé pour Dembélé !

Arnaud De Kanel

Ce dimanche soir, le PSG se déplace à Nice et doit impérativement s'imposer pour ne pas laisser filer l'AS Monaco. Et pour cette rencontre, Luis Enrique a fait le choix de rappeler Ousmane Dembélé qu'il avait pourtant écarté mardi dernier contre Arsenal.

Mardi, le PSG affrontait Arsenal en Ligue des champions. Et malgré l'importance de la rencontre, Luis Enrique avait décidé de se passer d'Ousmane Dembélé pour des raisons disciplinaires.

«Je l’ai mis à l’écart et je veux le meilleur pour l’équipe»

« Si quelqu’un ne respecte pas les obligations envers l’équipe, il n’est pas prêt. Je considère que c’est une semaine importante. Ce match contre Arsenal est important et je veux que mes joueurs soient dans les meilleures dispositions. Je l’ai mis à l’écart et je veux le meilleur pour l’équipe. Vous croyez vraiment qu’il est facile de créer une équipe, qu’il suffit juste d’appuyer sur un bouton ? Non. Les circonstances et les décisions sont plus complexes. Je suis 100 % engagé dans mes décisions. Je suis sûr de mes décisions mais elles ne sont pas irréversibles », expliquait l'entraineur du PSG en conférence de presse. Mais visiblement, tout est rentré dans l'ordre.

Dembélé de retour dans le groupe !

Ce dimanche en fin de matinée, le PSG a mis fin au suspense. Oui, Ousmane Dembélé est bien dans le groupe convoqué par Luis Enrique pour le déplacement à Nice. Il pourrait même démarrer titulaire tant l'enjeu est crucial pour le PSG, déjà sous pression de Monaco.