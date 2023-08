PSG : Luis Enrique fait déjà halluciner la Ligue 1

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour son premier match sur le banc du PSG, Luis Enrique n'aura pas vu son équipe gagner, pas mettre inscrire le moindre but, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que la patte du technicien espagnol est déjà bien présente sur le PSG comme le constate Régis Le Bris, l'entraîneur de Lorient, très impressionné par la prestation parisienne.

Il ne manquait qu'un but au PSG pour lancer parfaitement l'ère Luis Enrique. Et pour cause, contre Lorient, les Parisiens ont été tenus en échec (0-0) mais semblent avoir déjà assimilés les idées de jeu du technicien espagnol. Régis Le Bris est en tout cas impressionné par les débuts de Luis Enrique.

Le PSG de Luis Enrique impressionne Le Bris

« On savait que l’identité du PSG était en train de se transformer. Quand on connaît Luis Enrique et sa capacité à imposer une possession très haute sur le terrain et d’y ajouter un pressing fort, on imaginait vivre ce rapport de forces. On s’y était préparé », assure l'entraîneur de Lorient devant les médias, avant de poursuivre.

«Ils nous ont privés d’oxygène»