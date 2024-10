PSG : Luis Enrique déjà face à un gros défi !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si le PSG réalise un début de saison intéressant, le club de la capitale connaît sa première zone de turbulence en 2024-2025 avec deux dernières prestations peu abouties. Si la trêve internationale devrait faire du bien aux Parisiens, Luis Enrique doit déjà remettre son équipe sur les bons rails samedi prochain contre Strasbourg.

Le PSG a le tournis. Malgré un début de saison très sérieux, la formation parisienne, désormais orpheline de Kylian Mbappé, a connu ses premiers coups d’arrêt. Après un match nul sur la pelouse de Reims (1-1) le 21 septembre dernier, Paris a perdu face à Arsenal en Ligue des Champions (2-0) le 1er octobre, avant de concéder un nouveau match nul contre l’OGC Nice dimanche dernier (1-1).

PSG - Paris FC : Une grosse arrivée est imaginée ! https://t.co/fj2gv6D2qW pic.twitter.com/nh6NKz0BmY — le10sport (@le10sport) October 12, 2024

Le calendrier du PSG va se corser

En somme, le PSG n’a remporté qu’un seul de ses quatre derniers matchs toute compétitions confondues. Si Luis Enrique ne se veut pas du tout alarmiste, le club parisien n’est plus leader de Ligue 1, et a laissé son trône à l’AS Monaco. Alors que le calendrier va se corser pour le PSG, qui se déplacera le 27 octobre sur la pelouse de l’OM (avant la réception de Lens et de l’Atlético de Madrid), le coach espagnol va devoir remettre les siens sur le droit chemin.

Luis Enrique n’a pas le droit à l’erreur contre Strasbourg

Et cela passe notamment par une victoire obligatoire face à Strasbourg ce samedi (21h). Le club strasbourgeois, auteur d’un bon début de saison, va tenter de poser des problèmes à un PSG non pas en danger, mais qui a besoin de repartir de l’avant au risque d’entamer une dynamique inquiétante...